Biella: incidente in via Addis Abeba, auto ribaltata conducente in ospedale, FOTO

Biella: incidente in via Addis Abeba, auto ribaltata conducente in ospedale

Incidente questa mattina a Biella intorno alle 11 in via Addis Abeba, nei pressi della scuola media Marconi dove al momento la via è chiusa al traffico.

Per cause ancora da accertare, una macchina si è ribaltata e nella sua corsa è andata a sbattere anche contro un'auto in sosta.

Sul posto immediato l'intervento della Polizia Locale per i rilievi del caso e la viabilità, dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e del 118 che ha trasportato il conducente alla guida in ospedale per le cure del caso.

Alla bonifica dell'asfalto ha provveduto il personale SA.