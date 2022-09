Sabato e domenica scorsi a Padova si sono svolti i Campionati Italiani di Body Building per la IFBB in collaborazione con "Yamamoto Nutriscion".

Grande soddisfazione per la Fitness for life di Ponderano, che ha visto primeggiare padre e figlio: Petro Kotsyar, primo classificato nella categoria "Over 40 Pro Ligue" e Dmytro Kotsyar primo classificato categoria "Fisique".