Ubriaco disturba manifestanti del Biella Pride e rompe telecamera di un agente

È stato denunciato l'uomo che, nel pomeriggio di sabato, 17 settembre, ha creato qualche problema durante la sfilata del Biella Pride. Stando alle ricostruzioni del caso, avrebbe cominciato a infastidire e provocare alcuni partecipanti della manifestazione sotto gli effetti dell'alcol.

Una volta segnalato alla Digos, gli agenti di Polizia si sono portati sul posto per calmare gli animi ma lui si sarebbe scagliato contro uno di loro e avrebbe distrutto una telecamera che teneva in mano. In seguito, è stato portato negli uffici della Questura per gli accertamenti di rito.