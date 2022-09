Rosazza e Schellino nel Memorial Stefano Valente, a Cavaglià arriva la Coppa del Presidente FOTO

Grande successo di partecipazione e gradimento per il Memorial Stefano Valente (18 buche, Stableford, 3 categorie), seconda prova del trittico di gare promosse da M&A Marcianesi & Associati giocata domenica al Gc Cavaglià. Un’ottantina i partecipanti che si sono sfidati per aggiudicarsi gli ambiti premi che prevedevano vini pregiati a partire dalle magnum della prestigiosa maison di Champagne Roederer.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Paolo Schellino Cavaglià 33, 1° Netto Simona Rosazza Gianin Cavaglià 40, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 39, 3° Netto Daniele Tonso Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Luca Image Ticino 38, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 37, 3° Netto Fabio Pizzato Cavaglià 37. 3a categoria: 1° Netto Patrizia Busato Cavaglià 43, 2° Netto Pier Luigi Crotta Tenuta Castello 40, 3° Netto Fabrizio Faitelli Castelconturbia 40. 1° Ladies Patrizia Tallia Cavaglià 38. 1° Seniores Alberto Garziero Tenuta Castello 40Driving contest masch.: buca 5 Giachino Emanuele. Nearest masch. buca 6: Deandrea Piergiovanni 71 cm. Driving contest femm. buca 7: Zucchetti Chiara. Nearest femm. buca 9: Tallia Patrizia 430 cm.

Al Gc Cavaglià c’è in programma uno dei weekend più attesi della stagione. Sabato e domenica c’è infatti in programma la Coppa del Presidente. Si giocherà sulla distanza di 36 buche con prima categoria medal e2a/3a categoria con la formula maximum score (per risultato massimo si considererà il quadruplo bogey, che nei par 3 sarà il punteggio di 7, nei par 4 sarà 8 e nei par 5 sarà 9). Si potrà partecipare anche ad un solo giorno di gara con premio di giornata previsto per domenica. Sono previsti anche dei premi speciali offerti dallo sponsor Volvo auto.var Gruppo Nuova sa.car tra cui un test drive valido per un weekend su una Volvo XC40 completamente elettrica in comodato d’uso gratuito e un borsone da viaggio griffato Volvo. A fine premiazione seguirà rinfresco.

Mercoledì farà tappa a Cavaglià la prova del circuito The Challenge (18 buche Stableford 3 categorie) con gadget per tutti i partecipanti (tris di palline) e premi ad estrazione.Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.