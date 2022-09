Escursionista si frattura una caviglia sul Monte Cucco, salvato dal Soccorso Alpino

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti oggi nella zona del Monte Cucco, tra le valli Oropa e Cervo, per un escursionista con una sospetta frattura a una caviglia.

La chiamata è stata lanciata poco dopo le 12: l'uomo non era in grado di fornire indicazioni precise sulla sua localizzazione per cui sono state attivate sia le squadre a terra, sia il Servizio Regionale di Elisoccorso con un tecnico di valle a bordo che hanno iniziato a perlustrare l'area.

Dopo parecchie ricerche, un soccorritore da terra ha raggiunto l'infortunato guidando poi l'eliambulanza che si trovava nelle immediate vicinanze. L'uomo è stato stabilizzato e recuperato a bordo dall'equipe che ha proceduto con l'ospedalizzazione.