Pulizia dei corsi d'acqua e prevenzione, la Protezione civile di Biella all'opera

Il primo intervento sarà a Chiavazza lungo il rio Arico, ma ne seguiranno altri a cadenza quasi mensile. Lo annuncia l'assessore alla Protezione Civile Marzio Olivero:

“Prima di tutto una pulizia lungo i corsi d'acqua è necessaria, in alcuni punti la vegetazione è davvero troppo folta, ma dobbiamo anche pensare alla prevenzione, alla formazione dei volontari e non solo”.

Il Comune di Biella ha messo in calendario un'esercitazione sabato 24 settembre, ma in ottobre ce ne sarà una seconda. Per l'occasione, la prossima settimana a Chiavazza è stata disposto il divieto di sosta con rimozione forzata lungo via Poma, lato Nord nel tratto compreso tra via Coda e via Senato dalle ore 8.30 alle ore 13,00.

“Crediamo sia molto importante prima di tutto fare interventi nel territorio ma anche fare conoscere la Protezione Civile – prosegue Olivero - . Per questo motivo calendarizzeremo alcune giornate dove metteremo a Biella dei gazebo per spiegare che cosa è la Protezione Civile, cosa fa, come opera e chi ne fa parte, in modo tale da invitare anche nuove persone a farne parte”. Importantissima anche la formazione: “Un conto è la teoria e un conto la pratica – conclude Olivero - . E' molto importante anche per i volontari fare interventi sul campo”.