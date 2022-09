Elezioni, Pier Luigi Bersani a Biella

L'ex segretario del Partito Democratico, ed attuale leader di Articolo 1, Pier Luigi Bersani, sarà domani, mercoledì 14 settembre, a Palazzo Boglietti di Biella, insieme ai candidati della lista PD-Italia Democratica e Progressista Rinaldo Chiola, Enrico Borghi, Federico Fornaro e Mariella Moccia, per sostenere la loro candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre.

"L'iniziativa - sottolinea Rita De Lima che sta coordinando la campagna elettorale in Via Trieste- si svolge a 15 giorni dal voto e rappresenta non soltanto l'occasione per sottolineare il valore della posta in gioco e per far conoscere le proposte programmatiche della lista del PD-Italia democratica e progressista ma un momento di forte mobilitazione in vista della volata finale per convincere le molte persone che anche nel Biellese non hanno ancora deciso se andare e per chi votare ".