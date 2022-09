Corsa della Speranza, domenica si scende in campo a sostegno della ricerca sul cancro

È per domenica 18 settembre l’appuntamento con l’edizione 2022 della Corsa della Speranza. L’appuntamento, che va in scena dal 2004, è un’occasione per trascorrere una mattinata all’aria aperta facendo attività fisica ma è anche un prezioso sostegno alla ricerca sul cancro. I proventi delle iscrizioni diventeranno infatti una donazione per i progetti portati avanti dai laboratori del Fondo Edo Tempia.

La partenza è fissata per le 10 ma la postazione per le iscrizioni aprirà già alle 9 in piazza Vittorio Veneto a Biella, dove è posizionata la linea di partenza e arrivo. Il percorso di cinque chilometri circa si snoderà per le vie della città senza particolari difficoltà o salite e potrà essere affrontato dagli iscritti a passo libero. Non ci sarà classifica finale ma per tutti pacco gara alla partenza, con zainetto e la maglietta da collezionare, e ristoro dopo il traguardo. Prima del via della corsa ci sarà anche il mini-giro per i bambini attorno ai viali dei giardini Zumaglini.