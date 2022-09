Quaregna Cerreto: Esce di strada e carambola nel prato FOTO

Poco dopo le 22.30 di ieri 11 settembre, i soccorsi sono stati allertati per un incidente in via Piave di Quaregna Cerreto dove un automobilista ha perso il controllo del mezzo, in curva, è uscito di strada e dopo aver tranciato i cartelli stradali è carambolando nel prato adiacente. Fortunatamente solo un grande spavento per l'uomo che non ha subito gravi danni fisici. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi, i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il personale del 118 per le cure all'automobilista.