Finanziamento per funerale a rate

Quando parliamo di finanziamento per il funerale a rate parliamo di una questione complicata perché già è complicato da organizzare il funerale di una persona cara, perché c'è tanto dolore e c'è tanto caos e quindi la famiglia l'avrà sperare di avere proprio fianco un impresa di pompe funebri che è già un impresa di fiducia e quindi sappia anche comunicare a livello umano e sappia venire incontro alla famiglia in un momento Oggettivamente parlando delicato

E se poi chiaramente la famiglia in questione ha difficoltà a livello economico per pagare il funerale la questione si complica ancora di più ed è qui che entra in ballo la questione di avere la possibilità di pagare a rate fortunatamente, perché molte agenzie comprendendo che ci possono essere famiglie che si trovano in questa situazione, stipulano delle condizioni e degli accordi con le finanziarie proprio per poter garantire a queste famiglie di accedere a questi finanziamenti e di poter pagare questo funerale magari in tante comode rate considerando che tutta la questione sarebbe abbastanza più semplice

Per quanto riguarda la questione del costo della rata la stessa dipenderà dal prezzo complessivo del funerale e per quanto riguarda le rate per esempio si potrebbe andare dai 12 ai 60 mesi, dipenderà anche dalla disponibilità che ha la famiglia

La cosa positiva è che all'interno di queste rate potremmo comprendere tantissime cose a partire dalle tasse comunali per la concessione del loculo, ma anche per l'acquisto della lapide e per tutte le personalizzazione e possiamo pensare all'allestimento della camera ardente, all’allestimento della salma così come l'allestimento floreale e anche al trasporto, tutti dei costi che fanno parte praticamente del funerale

Teniamo presente che la finanziaria che proverà questo finanziamento volendo fare un gioco di parole se si parla di pensionati potrebbe che gli chieda CUD, fotocopia carta identità e anche un modello INPS, mentre nel caso di un dipendente potrebbe richiedere le ultime due buste paga

Non è mai un gioco dover organizzare un funerale

a prescindere se parliamo di dipendente a prescindere se parliamo di pensionati o anche dei liberi professionisti in genere queste realtà hanno degli strumenti on-line per poter controllare il merito creditizio della pressione questione è per capire se la stessa ha già avuto dei finanziamenti è come se l'è cavata e quindi si ha sempre pagato le a rate e se ha sempre pagato le stesse puntualmente in poche parole

A parte la questione dei soldi organizzare un funerale non è mai un gioco perché vanno messe insieme tante cose e soprattutto Vanno messi in poco tempo perché non lo si può celebrare dopo mesi

Farà sicuramente la differenza se la persona in questione ha lasciato un testamento scritto nel quale specificava nei dettagli come avrebbe voluto il suo funerale e se per caso avesse lasciato anche una somma da dedicare allo stesso ancora meglio, perché la famiglia non avrebbe tutti questi problemi di doverlo pagare a rate di cui abbiamo parlato in questo articolo In poche parole