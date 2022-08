Borriana: Si ribalta, viene soccorso dai passanti, risale sull'auto ammaccata e sparisce. Carabinieri alla ricerca FOTO

Poco prima delle 22 i Vigili del Fuoco e Carabinieri venivano allertati per un incidente stradale a Borriana in via Lamarmora. Sul posto però hanno trovato solo i testimoni che hanno riportato il fatto: un uomo si è ribaltato con la sua auto e, dopo essere stato aiutato ad uscire dall'auto, che i soccorritori hanno poi rimesso in strada ammaccato e fumante, alterato, l'uomo si è rimesso al volante e si è dileguato.

I Carabinieri si sono messi alla ricerca della persona per procedere agli accertamenti necessari.