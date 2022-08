Sordevolo, viene punto da un insetto all'Infernone e ha una forte reazione allergica: salvato

Intervento dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese questo pomeriggio nel comune di Sordevolo per un uomo che ha manifestato una forte reazione allergica a causa della puntura di un insetto mentre percorreva la via ferrata dell'Infernone.

La chiamata di emergenza è stata lanciata intorno alle 13, vista la gravità il tecnico in centrale operativa ha inviato il Servizio Regionale di Elisoccorso allertando al contempo le squadre a terra del Soccorso Alpino poiché l'infortunato si trovava in una zona fittamente boscata.

Mentre l'equipe dell'elisoccorso veniva sbarcata al verricello in una radura, le squadre a terra hanno raggiunto a piedi l'infortunato che è stato stabilizzato e imbarellato. In seguito è stato necessario issarlo verso monte per raggiungere una radura sufficientemente ampia da consentire il recupero a bordo dell'elicottero tramite verricello.

Sono state organizzate diverse manovre con la tecnica del contrappeso fino al punto dell'imbarco. Le squadre hanno poi recuperato il figlio minorenne dell'uomo e lo hanno accompagnato via terra in ospedale dove era ricoverato il padre.