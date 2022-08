ASL Biella, a Gli Orsi screening per la diagnosi di epatite C

Screening gratuito ad accesso diretto per la diagnosi dell’epatite C, promossa dal Servizio per le Dipendenze patologiche dell'ASL di Biella sabato 30 luglio al Parco commerciale Gli Orsi. Sono state circa 60 le persone che si sono sottoposte al test rapido durante la mattinata presso l'unità mobile messa a disposizione da LILT Biella (che ha inoltre garantito la partecipazione di personale volontario per l'accoglienza sul posto), con personale medico e infermieristico ASLBI.Per l'ASLBI erano presenti Lorenzo Somaini (Direttore Ser.D.), Sarah Vecchio (Medico Ser.D.) e le Infermiere Sabrina Patti e Tiziana Verdoia.