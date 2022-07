Parco diffuso a Candelo, inaugurato con l'assessore regionale Caucino FOTO

Si è tenuto oggi l'evento di inaugurazione del progetto Parco Diffuso a Candelo, alla presenza dell'assessore regionale Chiara Caucino e dei bimbi del centro estivo di Candelo.

Con partenza dal parco di S. Maria Maggiore, il sindaco Paolo Gelone e l'assessore Caucino hanno visitato tutte le tappe realizzate nel paese: parco S. Maria Maggiore, con labirinto delle perle, dove i bambini possono raggiungere tutti i "tesori" di Candelo; parco dell'Albero d'Oro, con un nuovo percorso gioco su asfalto anche accessibile ai bimbi in carrozzina e una classica "campana" con l'immagine di Ruetto, la mascotte dei bimbi di Candelo, nell'ambito dell'Assessorato alla Gentilezza; via Sebastiano Ferrero, con una "campana" ma in versione più moderna, che prende spunto dalla Torre Porta del Ricetto; via Fiume, con "tocca colore" un divertente gioco di gruppo pieno di colori.

Grazie ad un bando regionale "giochiamo all'aria aperta" e con la collaborazione di Circo WOW, a Candelo sono state realizzate tutte queste aree gioco disegnate su asfalto, in diverse zone del paese proprio per coinvolgere il più possibile ogni zona della Città. I "progettisti" sono proprio i piccoli Candelesi: sono state coinvolte le classi terze e quinte della scuola primaria, con un processo creativo di gioco, emozioni e relazioni che ha ispirato i giochi realizzati.

Il sindaco Gelone ha così sottolineato: "Un grazie speciale dal Comune e da tutti i nostri bimbi all'Assessore Regionale Chiara Caucino che ha ideato e promosso il bando Giochiamo all'aria aperta che Candelo ha vinto, permettendoci di realizzare insieme a Circo Wow tanti colorati giochi in tutto il paese."

"La mia visione.- spiega Caucino - è quella, come dico sempre, di liberare i bambini, attraverso la riappropriazione degli spazi e la riscoperta dei giochi tradizionali all’aperto: quelli che, da che mondo è mondo, si praticano nelle piazze, nei giardini, nei cortili. Una risposta concreta, dopo tanti mesi in cui, in particolare i più piccoli, sono stati costretti a restare chiusi in casa a causa dell’emergenza pandemica. Oggi Candelo si anima di gioco e di colori -. Una grande soddisfazione per me, biellese, che fin dal principio ho creduto nel progetto, tanto che a brevissimo verrà aperto un nuovo bando per la realizzazione di simili allestimenti in altri Comuni piemontesi".