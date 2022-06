Biella, “Noi del Triplete: i protagonisti si raccontano” niente Battistero, si sposta al Biella Forum

Il maltempo si è messo in mezzo, ma non tutti i mali vengono per nuocere.

Così l’appuntamento di questa sera (venerdì 24 giugno) con “Noi del Triplete. I protagonisti si raccontano” si sposta al Biella Forum. L’evento organizzato dall’assessore allo Sport della Città di Biella Giacomo Moscarola, affiancato dal consigliere comunale Cristina Zen, nell’ambito di “Campioni sotto le Stelle”, che aveva fatto registrare il tutto esaurito, nella nuova location indoor darà modo, anche a chi non si era registrato, di poter accedere nel palasport situato all’interno del centro commerciale gli Orsi.

“Spiace dover rinunciare al “salotto” di Biella, ma non potevamo proprio agire diversamente – spiega il vicesindaco Giacomo Moscarola -. L’entrata sarà posizionata dal lato Nord del Forum, dalla zona Parterre Rosso e si potrà accedere nella struttura a partire dalle 19,30”.

L’amministrazione raccomanda la massima puntualità, consigliando di arrivare in anticipo, perché i collegamenti programmati con le star nerazzurre hanno tempi molto precisi e si inizierà puntualmente alle ore 21. Ospiti confermati Javier Zanetti e Ivan Ramiro Cordoba, mentre verrà effettuato un collegamento con Diego Milito. La serata vedrà come sempre in cabina di regia il giornalista e scrittore biellese Alessandro Alciato, per l’occasione affiancato dal collega Pierluigi Pardo, stimato giornalista, telecronista e conduttore. L’evento è reso possibile grazie al coordinamento della Pro loco Biella-Valle Oropa.