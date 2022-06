Pattinaggio velocità: ottime prestazioni per Bi Roller ai Campionati Italiani su Strada

Si sono conclusi sabato sera 11 giugno i Campionati Italiani Strada organizzati nel circuito di Cassano d’Adda per 3 giorni a partire da giovedì 9 giugno.

Bi Roller ha partecipato con 6 atleti: 1 categoria Ragazzo Michele Rocchetti, 3 Allievi Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Annibale Sangiorgi e 2 Junior Achille Sangiorgi e Saverio Valli. I migliori risultati sono stati conquistati dal più piccolo e dal più esperto del gruppo.

Michele Rocchetti, Ragazzo, ha gareggiato un ottimo campionato conquistando due importanti posizioni di classifica: un 5° posto nella gara a punti e un’8° posizione nella gara ad eliminazione.

Ottima prestazione per Achille Sangiorgi, Junior, che ha gareggiato ottimamente nella 10 mila punti: ha tenuto posizione nel gruppo e nell'ultimo giro è partito per una volata che gli ha consentito di chiudere in 4' posizione sul traguardo, ottenendo la 9' posizione in classifica (1' atleta senza punti); nella gara 15 mila a punti del giorno successivo, invece, non ha saputo esprimersi al meglio e pur svolgendo una buona gara ha chiuso in 18° posizione, discreta anche la prestazione nella 100 metri in linea svoltasi sabato pomeriggio che gli ha consentito di raggiungere la 24° posizione.

Bravissimo Saverio Valli, Junior: ha corso un'ottima qualifica nella sua prova dei 500 metri, ha conquistato una buona posizione nella 100 metri in corsia (28° posizione) e ha gareggiato una buona batteria di qualifica della 15 mila metri ad eliminazione.

Bravi anche Dora Ferretto, Susanna Rocchetti e Annibale Sangiorgi, tutti Allievi: nella gara a punti non sono riusciti a dare il meglio e non ce l'hanno fatta a conquistare la finale; meglio è andata la gara ad eliminazione dove Susanna è arrivata in finale ma poi per una sfortunata caduta non ha concluso la gara come avrebbe voluto, Dora per pochissimo ha visto sfumare la conquista della finale e anche Annibale che per un errore di strategia non ce l’ha fatta.

Buona prestazione nella 100 metri in corsia per Annibale e Dora; appena dietro in classifica Susanna. Nella mattinata di sabato strutturati in tre squadre Allievi Maschi, Allievi Femmine e Senior Maschi, tutti gli atleti Bi Roller hanno gareggiato nella Americana Team Sprint ottenendo buoni risultati.

Ora qualche giorno di vacanza e poi di nuovo gare: domenica 26 giugno a Cantù, dal 30 giugno al 3 luglio alcuni di loro saranno impegnati in un importante trofeo internazionale ranking a L’Aquila e, successivamente, questi 6 atleti parteciperanno ai Campionati Italiani Pista che si svolgeranno a Bellusco dal 20 al 23 luglio e alla mezza e maratona del 24 luglio.



Grazie come sempre agli sponsor sponsor Sellmat e Acqua Lauretana che ci ristorano e in bocca al lupo agli atleti Bi Roller!