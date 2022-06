Abbigliamento aziendale: come personalizzarlo

L’azienda è quel luogo dove, a conti fatti, la maggior parte delle persone trascorre gran parte del proprio tempo. L’esigenza di rendere il posto di lavoro maggiormente gradevole ed empatico per i dipendenti, anche al fine di ottenere una produttività più diffusa, è prioritaria per qualsiasi imprenditore. E passa, non di rado, da alcuni aspetti considerati apparentemente minoritari, ma che in realtà sono di primaria importanza.

Uno di questi riguarda la scelta di abbigliamento personalizzato per il proprio personale dipendente, scelta che è già stata effettuata da diverse aziende sparse lungo lo Stivale. Vediamo ora, nel dettaglio, quali sono le possibilità di personalizzazione dell’abbigliamento aziendale e perché è estremamente importante comprendere il contesto nel quale l’azienda opera.

Personalizzare l’abbigliamento di un’attività commerciale

Questo aspetto è di primaria importanza, perché è fuor di dubbio come comprendere quale sia il servizio di cui si occupa l’impresa sia necessario prima di effettuare qualsiasi tipologia di scelta. Prendiamo, a titolo esemplificativo, un locale trendy particolarmente elegante, dove eleganza e ordine siano dei “mantra” ineludibili. In questo particolare caso, ci dev’essere un’uniformità di abbigliamento dei dipendenti, anche del personale presente in cucina, che rende chiaro ed inequivocabile il marchio del locale.

Un locale destinato, invece, ad un pubblico giovane, che voglia fornire l’idea di svago senza alcuna pretesa, l’abbigliamento dei dipendenti sarà certamente più sobrio, ma dev’essere inevitabilmente armonizzato tra gli stessi. Ad esempio, la classica t-shirt col marchio del locale, abbinata ad un paio di pantaloni lunghi o corti in base alla stagione, rappresentano senza alcun dubbio un ottimo biglietto da visita del locale, un modo funzionale ad incrementare l’identità e, perché no, il brand del locale.

La scelta degli indumenti da personalizzare, come ad esempio - oltre alle già citate t-shirt e pantaloni - è davvero ampia. Si pensi, ad esempio, ai grembiuli, i guanti o ai cappelli, che rappresentano uno degli strumenti maggiormente brandizzati e di maggior impatto per i visitatori di un locale, in alcuni casi, soprattutto se il locale raggiunge un elevato indice di gradimento, addirittura vendibili agli stessi avventori.

La personalizzazione dell’abbigliamento, però, non riguarda solo i locali pubblici o i gli esercizi privati commerciali che hanno un contatto diretto col pubblico. Certo, probabilmente alcuni di questi soggetti hanno maggior necessità di brandizzare il loro marchio con uniformi da far indossare ai propri dipendenti, ma non sono certo gli unici presenti sul nostro territorio ad avere questo tipo di esigenza.

Come personalizzare l’abbigliamento aziendale anche in ufficio

Una forte e chiara sottolineatura dell’identità aziendale, infatti, è espressamente richiesta anche da quelle realtà dove prevale il lavoro d’ufficio rispetto a quello a contatto direttamente col pubblico. In questo caso, per quanto ovvio, si dovrebbe privilegiare un abbigliamento distintivo ma sobrio al tempo stesso, utile a creare un ambiente maggiormente confortevole per i soggetti che lavorano al loro interno e tenda a rimarcare i valori aziendali che uniscono i lavoratori nell’impegno profuso quotidianamente.

La necessità di personalizzare l’abbigliamento dei propri dipendenti, inoltre, è quanto mai opportuno e necessario anche per quei lavori estremamente dispendiosi dal punto di vista fisico, dove, non di rado, il contatto con alcuni materiali rischia di sporcare gli indumenti indossati: in questi casi, quindi, il datore di lavoro ha l’obbligo di dover fornire un congruo numero di divise al proprio dipendente.

Nel mondo della metalmeccanica, ad esempio, i lavoratori indossano degli indumenti brandizzati, costruiti con materiale adatto e in linea con quanto previsto dalle normative, nell’espletamento della loro attività lavorativa. Anche altre categorie di lavoratori, come ad esempio i trasportatori, i traslocatori ed altri ancora, necessitano di una divisa personalizzata durante le ore lavorative. Un modo, oltretutto, per rendere ancor più noto e identificabile il logo aziendale anche a quei soggetti che si sono ancora rivolti alla propria azienda.