Quattro passi insieme per la salute a Cossato per la prevenzione del diabete

Quattro passi insieme per la salute: così si chiama l'iniziativa per la sensibilizzazione alla prevenzione del diabete, realizzata dall'Associazione Nazionale Diabetici di Biella, in collaborazione con il comune di Cossato.

L'evento si terrà alle 10.20 di oggi, domenica 29 maggio, al Centro Incontro Cossato e al Mercato Coperto. Nel corso della mattinata saranno premiati i lavori eseguiti dai ragazzi delle scuola media Maggia che hanno partecipato agli incontri del progetto “La vita in Zuccherolandia”, realizzato sempre in collaborazione con FAND Biella Odv. A seguire, passeggiata per le vie di Cossato e possibilità di prova della glicemia.