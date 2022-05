Suoni in Movimento, “Fin ch’han dal vino” a Salsussola

“Nelle scelte artistiche di questa nuova edizione abbiamo voluto affiancare ai contenuti musicali che hanno reso celebre questa iniziativa anche una apertura a più ampi Ensemble strumentali e, soprattutto, ad una pluralità di generi musicali e ad una multidisciplinarietà non inclusi nelle precedenti edizioni”.

Così spiega le proprie scelte artistiche la Direzione artistica. Nello specifico il repertorio andrà dalla musica Barocca alla lirica, dalla musica contemporanea alla la canzone d'autore, toccando l'improvvisazione, la grande classica, l'elettroacustica, unite a poesia, testi in adattamento da concerto, nuove commissioni in Prima assoluta e gli anniversari quest’anno dedicati ad Alexander Scriabin e a Cesar Franck.

Ad esprimere i vari generi e repertori saranno interpreti riconosciuti a livello internazionale, accanto a giovanissimi talenti e giovani artisti, attori e compositori. Innovativa la collaborazione artistica con l’Associazione Storie di Piazza che interverrà con Racconti di musica e di musicisti, brevi prologhi sui contenuti di determinati concerti che racconteranno con un po' di fantasia aspetti inediti della personalità di compositori o musicisti rivelando episodi quotidiani, curiosità, incontri fortunati, piccole avventure o disavventure.

Ogni evento nelle sedi della Rete museale sarà preceduto da una visita guidata, in alcune delle quali sarà possibile usufruire di altri progetti culturali quali mostre e laboratori.

La formula di sinergia ormai consolidata con la rete di associazioni, comuni ed enti, costruita nel corso della storicità dell'iniziativa, conferma le realtà già presenti e si amplia, come già anticipato, con l'inserimento di nuovi importanti soggetti che sostengono e promuovono la cultura con una significativa incidenza anche a livello extra-territoriale: la Fondazione Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo, il Conservatorio di Torino, Slowland Piemonte, Città Studi Biella. Una formula vincente capace di moltiplicare l’impegno ovviamente mantenendo centrale l’intento di valorizzare e diffondere l’immagine del territorio biellese e di potenziare un sistema culturale biellese, utile anche da stimolo per le realtà economiche in grande sofferenza a causa dell'emergenza sanitaria.

La rassegna prosegue domani, domenica 22 maggio, per la prima volta presso la sede del main sponsor Villa Cà Bianca di Salussola, dimora storica sede dell'azienda vitivinicola Donna Lia, con un programma ad “hoc” dal titolo emblematico di Fin ch’han dal vino.

Doveroso citare Re.A.C.T., la Residenza Artistica e Creativa La Trappa – nata con l’intento di costruire e consolidare una sinergia tra le nuove generazioni e l’ambiente attraverso il processo di convivenza tra arte ed ecologia – che da quest’anno ospiterà una promettente collaborazione con la Scuola Senza Pareti in cui musica, ascolto, rispetto per il territorio e per l’ecosistema montano che ospita l’Ecomuseo della Trappa saranno i protagonisti del lavoro svolto dagli artisti in residenza, per la realizzazione di un progetto in cui l’arte si fa portavoce di specifiche necessità ambientali sempre più urgenti.

In questa nuova edizione abbiamo voluto farci ispirare anche dai preziosi spunti offerti dall’Agenda ONU 2030 di Sviluppo Sostenibile, punto di riferimento per percorrere strade innovative in tema di sostenibilità ed inclusione. L’aspettativa è che l’arte possa aiutare in modo consistente a sensibilizzare il pubblico nei confronti delle tematiche urgenti a livello culturale ed ambientale.” Ampliata quindi la diffusione della rassegna che porterà i propri appuntamenti ad un pubblico più vasto possibile sensibilizzandole così - con la passione - all’amore e alla cura del patrimonio culturale e ambientale.

Vogliamo pensare di poter contribuire a far crescere la consapevolezza dell’inestimabile valore e varietà culturale e ambientale di questo nostro splendido territorio. Ma abbiamo anche voluto coinvolgere maggiormente i giovani nelle esigenze di questa nostra epoca moderna.” E così i giovani artisti ospitati raggiungeranno il luogo del concerto con mezzi a zero emissioni. Non solo i brani commissionati avranno come tema centrale “l’Ambiente”, con l’intento di creare e diffondere musica che porti al suo interno un messaggio destinato a raggiungere anche chi è al di fuori dell’ambito artistico. E, per finire, i materiali di stampa dell’intera programmazione saranno realizzati con carta riciclata.

Domenica 22 maggio

SALUSSOLA frazione San Secondo - Villa Ca' Bianca

Azienda vitivinicola Donna Lia ore 17.00

concerto “Fin ch’han dal vino”

Eugenia Brayanova soprano

Alejandro Escobar tenore

Elena Ballario pianoforte

Musiche di Verdi, Mascagni, Donizzetti, Leoncavallo, Rossini, Thomas, Mozart