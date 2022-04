Biella, CNA e Confesercenti insieme per rendere il territorio più competitivo, FOTO

Si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 14 aprile, la conferenza di CNA e Confesercenti in cui è stato annunciato il nuovo progetto di collaborazione tra le due realtà.

Ospitato nella sede CNA di via Repubblica 56, l’incontro ha voluto mostrare il nuovo corso intrapreso dalle due associazioni, il quale si pone il preciso obiettivo di elaborare strategie nuove per dare al territorio una marcia in più: “Dobbiamo intensificare i rapporti – spiega Gionata Pirali, presidente CNA – al fine di dare piena rappresentanza a tutte le problematiche che le nostre aziende quotidianamente affrontano. Bisogna dare una risposta unitaria forte e accelerare i processi”.



Molte cose sul tavolo, a partire dalla modernizzazione delle realtà locali, troppo indietro rispetto al resto del mondo, fino a compensare la carenza di infrastrutture, recuperare le aree industriali e commerciali dismesse e fornire nuovi strumenti alle attività tradizionali: “I problemi di una categoria – racconta Angelo Sacco, presidente Confesercenti – non riguardano solo quel settore ma tutti. È un periodo di trasformazione per le piccole e medie imprese e si sta creando un nuovo mondo imprenditoriale che ha bisogno di essere rappresentato”.



Il progetto è quindi di ampio respiro e mira a modificare il tessuto biellese cercando di metterlo al passo con i tempi e renderlo nuovamente competitivo.

Al fine di realizzare il punto appena citato, le associazioni intendono mettere in campo iniziative per spostare l’asse economico dall’industria tessile ad altri settori, in particolar modo il turismo e l’accoglienza, visti come potenziale chiave di svolta per il futuro.