Grazie Prof, i ragazzi ricordano Luigino Ugazio con reti e palloni da volley

Il ricordo di Luigino Ugazio è più vivo che mai a Candelo. Sono stati davvero tanti i messaggi di vicinanza e cordoglio rivolti allo stimato e apprezzato docente biellese, scomparso all'età di 71 anni (leggi qui).

Ma alle parole sono subentrati anche gli atti concreti, come sottolinea il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “I Bogiagreen hanno voluto dedicargli questo messaggio a nome di tutta Candelo: una composizione di immagini con un gigante GRAZIE PROF realizzato dai ragazzi con rete e palloni da volley, recuperati anche grazie alla collaborazione di associazioni locali. Stiamo programmando alcune iniziative per ricordare Luigino come merita e quando saranno definite tutta la cittadinanza potrà partecipare. Il Cuore di Candelo è anche questo”.