Edilnol Biella-2B Control Trapani, palla a due mercoledì

Prima di due gare consecutive al Forum per Edilnol Pallacanestro Biella che sul parquet amico ospita la 2B Control Trapani nel recupero della quattordicesima giornata del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.

Un match non semplice per Matteo Pollone e compagni, contro un avversario reduce da un importante successo ottenuto contro l’Assigeco Piacenza, reso ancor più speciale dalle problematiche Covid che hanno costretto i siciliani a scendere in campo con pochi elementi della prima squadra e tanti giocatori delle giovanili. Dal canto suo l’Edilnol vuole lasciarsi alle spalle il trittico di match esterni e tornare a sentire il calore del suo pubblico, fondamentale in questo rush finale della regular season. All’andata i rossoblù, al loro debutto stagionale, persero al PalaConad 89-78, ma rispetto a quel primo incontro del campionato la formazione allenata da coach Andrea Zanchi ha trovato la sua identità ed è ora in corsa per evitare la zona playout.

Palla a due mercoledì 23 marzo alle ore 20.30.

I ROSTER

2B Control Trapani: 1 Ygor Biordi, 2 Sekou Wiggs, 3 Salvatore Basciano, 9 Simone Tomasini, 10 Elijah Childs, 11 Gabriele Romeo, 14 Vincenzo Guaiana, 15 Valerio Longo, 16 Veljko Dancetovic, 18 Marco Mollura, 22 Federico Massone, 24 Andrea Ferrari, 29 Giovanni Minore, 30 Martin Kovachev, 44 Celjs Taflaj. All.: Daniele Parente.

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

GLI EX DELLA PARTITA

Federico Massone, playmaker dei siciliani, ha indossato la maglia di Pallacanestro Biella dal 2014 al 2020, con una breve parentesi a Jesi.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Quella che ci attende sarà una settimana molto importante per la nostra stagione, con due gare al Forum in 4 giorni. Mercoledì arriva Trapani, una squadra che a dispetto delle difficoltà che sta incontrando con il Covid è reduce da un successo molto importante per la loro classifica e per il morale. Dovremo essere pronti a una battaglia, consapevoli che vogliamo giocarci le nostre carte fino alla fine. Il sostegno del nostro pubblico sarà un'arma in più”.