Cossato e calcio in lutto per la morte di Raffaele Buranello (foto di repertorio)

"La Società Usd Città di Cossato, in tutte le proprie componenti, si stringe attorno alla famiglia dell'ex Dirigente Buranello per la scomparsa di Raffaele. A tutti i componenti della famiglia, da parte della Società, le più sentite condoglianze".

Con queste parole, la società cossatese ricorda la figura di Raffaele Buranello, scomparso all'età di 66 anni. Molto conosciuto in città, ha dedicato la sua vita alla famiglia, al lavoro e al calcio, passione che ha coltivato per tanto tempo, specialmente al Città di Cossato dove è stato dirigente di alto profilo in prima squadra e nei settori giovanili. I funerali, affidati all'Impresa Funebre Bonino, avranno luogo oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Cossato.