Dal pane alla pizza: Nicolò ed Elena rilevano la pizzeria Acqua e Farina

Il 12 gennaio di quest’anno l’amata pizzeria di Biella Riva “Acqua e Farina”, nata circa 7 anni fa, è stata rilevata da Nicolò, panettiere da oltre 16 anni che, insieme alla moglie Elena, ha deciso di lanciarsi in questa nuova avventura.



Quello della pizza non è un mondo estraneo a Nicolò: mentre lavorava in panetteria, oltre al pane, realizzava pizze e focacce; con la voglia di approfondire il mondo della pizza e di aprire un’attività famigliare propria, la coppia si è imbattuta per caso su Acqua e Farina, il locale da sempre amato per la qualità delle sue pizze e dei prodotti locali utilizzati, che in quel periodo stava cercando una nuova gestione.







Hanno colto quindi l’occasione per lanciarsi in questa nuova attività, dimostrando – dopo soli due mesi dall’apertura – un grande riscontro positivo da parte della clientela.



Tra le pizze gourmet più sofisticate preparate da Nicolò troviamo la “toma, paletta e patate”, la “mortadella, pesto di pistacchi e aceto balsamico”, la “salmone, provola e aneto” - ovvero una pianta dai richiami dolci, mentolati e pungenti - fino alle pizze classiche per chi ama i gusti tradizionali, come quella con burrata, con mozzarella di bufala, pere e gorgonzola, e molte altre.



I prodotti utilizzati sono tutti di prima qualità, ove possibile locali e a km0, a partire dalle verdure che vengono acquistate fresche al mercato di zona, cotte al vapore e lavorate al forno in base alle richieste del cliente. Oltre a quello tradizionale, Acqua e Farina ha a disposizione l’impasto al farro e, dal mese di marzo, quello di grano integrale.







Oltre ad una vastissima scelta di pizze, Nicolò ed Elena hanno realizzato anche un menù vegano per soddisfare le esigenze di ogni cliente, preparato con verdure fresche di stagione. Ad esempio il Baba Ganush – una crema composta da polpa di melanzane con le spezie – accompagnato da fette di focaccia, il classico Hummus di ceci, il VEG-burger, piatti di verdure, focacce o panini con ingredienti scelti dal cliente.



A completare il tutto è la selezione di birre di ottima qualità, abbinabili – grazie ai consigli di Nicolò – alle pizze gourmet.



“Il nostro obiettivo è quello di far conoscere le nostre pizze e la qualità dei nostri prodotti scelti a sempre più biellesi, per poter – chissà – magari ampliare il locale in futuro” conclude Nicolò.







La pizzeria effettua i servizi di asporto e consegna a domicilio nelle zone di Biella e dintorni.

Acqua e Farina si trova a Biella (Riva), in viale Cesare Battisti, 2/C.

È aperta dal martedì al sabato, dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 18:00 alle 23:00; anche la domenica sera, a cena, dalle 18:00 alle 22:00.



Per informazioni e prenotazioni: Tel. 331 5439657

Pagina Instagram: www.instagram.com/acqu.aefarina

Pagina Facebook: www.facebook.com/Acqua-e-Farina-111495754774112