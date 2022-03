Tassazione a Dubai: cosa bisogna sapere prima di trasferirsi

Trasferirsi a Dubai potrebbe sicuramente diventare una delle esperienze più emozionanti della vostra vita, soprattutto, se si conoscono le differenze rispetto l'Italia. Dubai è rinomata per il suo dinamismo e il suo unico lifestyle! È quindi la meta ideale se volete vivere una prosperosa vita sociale e professionale. Il bel tempo è presente tutto l'anno e il clima è davvero ideale nel periodo da ottobre ad aprile: le giornate sono calde sotto cieli totalmente azzurri e cullate da acque calme e tiepide. Socialmente parlando, la vita a Dubai riserva costantemente grandi sorprese in un ambiente prospero e diversificato. Tra i numerosi hotel, ristoranti, club privati, spiagge, palestre, bar e discoteche, avrete una vasta scelta anche per il vostro alloggio e le uscite serali.

Se intendete trasferirvi con la famiglia, a Dubai le scuole sono eccellenti in termini di standard e qualità dell'istruzione, e il loro numero aumenta ogni anno. Per non parlare poi del fatto che la maggior parte delle grandi aziende ha sede a Dubai: questo moltiplica le opportunità lavorative ed economiche sul posto. La tassazione a Dubai è totalmente diversa da quella che conosciamo nel nostro Paese: nelle Free zone di Dubai, infatti, la tassazione è completamente assente!

Perché Dubai è considerata un paradiso fiscale per gli investitori?

Ci sono diversi vantaggi nell'avviare un'impresa a Dubai. Uno dei motivi principali è che l'economia di Dubai è una delle più floride e costantemente crescenti al mondo. Poi, come in qualsiasi altro emirato, Dubai è un paradiso fiscale per gli investitori stranieri. Dubai è anche nota per essere un ambiente accogliente per gli imprenditori. Il suo governo ha progettato politiche aziendali che incoraggiano gli investitori a creare imprese. Ha anche molti incentivi in atto per aiutare le start-up a prosperare e crescere. Inoltre, l'emirato si colloca costantemente nella top ten dell'indice Ease of Doing Business della Banca mondiale. Inoltre, nelle Zone Franche di Dubai la tassazione è azzerata!

Cosa bisogna sapere sulla tassazione a Dubai?

