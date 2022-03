Ucraina, aiuti biellesi in viaggio, i mezzi carichi di viveri e materiale sanitario sono in Romania

Ieri mattina, domenica 6 marzo, dal parcheggio del Biella Forum, sono partiti gli aiuti biellesi per l'Ucraina (leggi qui). Cinque mezzi carichi di viveri e materiale sanitario sono in viaggio verso l’Est dell’Europa, e proprio in questo momento sono entrati in Romania.

Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab, è stato l' ideatore di questa iniziativa: "Il viaggio sta procedendo abbastanza bene - racconta - . C'è stata solo qualche "rognetta" meccanica perchè abbiamo bucato una gomma. Abbiamo dormito in tutto 3 ore, ma è tutto sotto controllo e i piloti stanno bene".

Stanchi ma determinati, e il viaggio continua: "Seguiamo le strade statali e procediamo a 70/80 chilometri orari di media. Fa un po' freddino ma il morale è sempre alto".