Ucraina, oggi partono gli aiuti biellesi

Oggi, domenica 6 marzo, alle 12 dal parcheggio del Biella Forum, partono gli aiuti biellesi per l'Ucraina.

Cinque mezzi carichi di viveri e materiale sanitario come spiega Gabriele Bodo Sasso, presidente Cosrab ed ideatore di questa iniziativa: “I mezzi sono carichi oltre ogni limite e abbiamo dovuto respingere tantissima roba. Non mi aspettavo questa gara di solidarietà. In due giorni, da una iniziativa nata per caso, abbiamo organizzato un vero e proprio convoglio che toccherà due tappe: la prima in Romania dove al confine lasceremo materiale sanitario per l'ospedale ucraini di Cernivci, (dove ci aspetta un medico dell’ ospedale). La seconda in Moldavia, nella capitale Chisinau ed a Hirtop, dove i volontari e il sindaco stanno gestendo il flusso di centinaia di migliaia di profughi”.

In Moldavia il tramite è Tatiana, donna moldava che vive a Biella. “Tatiana è un'amica che ci ha fornito contatti e logistica, - racconta Bodo Sasso - oltre che essersi adoperata in prima persona al reperimento di fondi e materiale. In poche ore abbiamo scatenato l'inferno, raccogliendo quasi 11.000 euro e montagne di viveri e generi di supporto”.

“Abbiamo poi incrociato Antonella, - continua Gabriele Bodo Sasso - referente di Le Boutiques Solidali e Fondazione FILA che ci ha dato i riferimenti per l'ospedale di Cernivci. Ringrazio per la disponibilità le ditte Bergo, Campagnolo e Cavalotti che ci hanno fornito gratuitamente i mezzi, la farmacia di Netro e Lodogiani, l'istituto medico San Gaudio, il comune di Cavaglià, Stefano Brundo, Alessandro Benotto, Aci Biella, la ditta Decadenti e tutti coloro che han partecipato a questa iniziativa a partire da mia moglie e da mia mamma. Vi terremo aggiornati su tutto il viaggio e su quanto incontreremo”.