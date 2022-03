Freddo e neve sul Biellese, spolverata bianca a Oropa

Ancora freddo e neve sulle montagne biellesi. Lo segnala l’Osservatorio di Oropa sui propri canali social: “Ancora 3 cm di neve, un passetto alla volta. Siamo a 51 cm da novembre”. Altri paesaggi imbiancati sono stati immortalati in diversi punti del Biellese, dalla Valle Cervo passando per Valdilana e l'alta Valsessera.

Intanto l’Arpa Piemonte ha pubblicato sul proprio sito importanti aggiornamenti sull’innevamento in Piemonte: “Il perdurare del periodo secco mantiene l’innevamento fortemente deficitario su tutti i settori, indipendentemente dalla quota – si legge - Il manto nevoso si presenta fortemente eterogeneo, con ampie zone erose in corrispondenza delle creste e locali accumuli nelle zone al riparo dal vento. I profili nivologici evidenziano ancora la presenza di strati deboli persistenti costituiti da grossi cristalli sfaccettati e a calice. Alle alte quote sono presenti superfici molto dure/ghiacciate. Per il fine settimana il grado di pericolo si manterrà 1-Debole su tutti i settori ad eccezione delle A. Lepontine di confine dove, a quote elevate, sarà 2-Moderato. Il problema principale è rappresentato dagli strati deboli persistenti. Nelle zone di passaggio da poca a molta neve, come all'ingresso di conche e canaloni, gli strati deboli presenti nella neve vecchia possono distaccarsi a livello isolato e per lo più con un forte sovraccarico. Prestare attenzione al pericolo di scivolamento e caduta per la presenza di superfici dure e lisce”.