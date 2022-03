A Sagliano una panchina rossa dedicata alla piccola Polina uccisa a Kiev e alle donne della Valle Cervo FOTO

Nutrita partecipazione a Sagliano Micca per l’inaugurazione della panchina rossa. Presenti, in piazza Pietro Micca, parte dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Antoniotti, sul posto insieme al vice Luca Forgnone e al consigliere Michela Vannucci.

Non solo di violenza contro le donne si è parlato in questa occasione ma anche di guerra in Ucraina e delle angherie subite dalla popolazione. “Con questo atto, dedichiamo questa panchina a Polina (la bambina di 10 anni rimasta uccisa a Kiev, durante i bombardamenti sulla capitale ucraina ndr), simbolo della crudeltà della guerra in atto – commenta commosso Forgnone - Vogliamo mandare la nostra solidarietà alle donne dell’Ucraina “.

Parole di gratitudine sono state rivolte anche alle lavoratrici della Valle Cervo “che nel corso dei secoli hanno portato avanti l’economia di questa zona – prosegue il vicesindaco - A loro dedichiamo la nostra panchina rossa. Ci scusiamo se non l’abbiamo fatto prima”.

In seguito, è stata inaugurata la mostra di Arte in Comune dal titolo “Donne..” nei locali degli uffici comunali. Un tributo verso l’universo femminile, che vede l’esposizione di opere realizzate da fotografici e pittori quali Eliana Ammassari, Giuliano Basiglio, Pier Giorgio Bassoli, Francesco De Vigiliis, Mariella Fornero, Caterina Pidello, Marzia Pozzato, Marilena Previdi, Sergio Ramella, Federica Vanni Fioret, Sandra Cerrone, Ella Giavina, Primo Grecchi, Tiziano Peraldo Eusebias, Beppe Vella, Cristina Vercellotti.