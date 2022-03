Il 9 marzo a Città Studi il convegno “Codice Rosa, pronto soccorso per le donne vittime di violenza”

Mercoledì 9 marzo 2022, a partire dalle ore 16, presso l’Auditorium di Città Studi avrà luogo il convegno “Codice Rosa – pronto soccorso per le donne vittime di violenza”, organizzato dal SAP, Sindacato Autonomo di Polizia e dal SIM, Sindacato Italiani Militari.

"L'evento – racconta Bruno Barone, segretario provinciale del SAP – sarà focalizzato sul primo momento al quale segue la violenza sulla donna, ed è la naturale prosecuzione del convegno che si è tenuto a luglio “Codice Rosso”, che trattava il contrasto alla violenza di genere e gli aspetti legislativi legati alla violenza sulla donna".

"Questo incontro - prosegue Barone - si propone di far capire a tutte le donne che sono vittime di violenza che non sono sole e che a loro difesa ci sono le forze dell’ordine, il personale sanitario e varie associazioni, pronte a prendersi cura di loro e dei loro figli".

Al convegno è previsto l’intervento di alcuni esperti: la psicoterapeuta Caterina Signa, specializzata in neuroscienze, che tratterà gli aspetti legati alla violenza in famiglia, la dottoressa Cristofari, del pronto soccorso di Biella, la quale tratterà le dinamiche previste dall’arrivo della vittima in ospedale e il protocollo sanitario che viene attivato in queste circostanze. Successivamente sarà il turno di Pier Luigi Capra, segretario generale del SIM, e dell’avvocato e presidente nazionale DIACTION Maurizio Cardona, che tratterà, dal punto di vista giuridico, temi come la separazione, il divorzio e la protezione dei figli.

A moderare “Codice Rosa – pronto soccorso per le donne vittime di violenza” sarà il segretario provinciale del SAP Bruno Barone.

È importante sottolineare che tutti i relatori coinvolti saranno presenti come volontari e che la concessione dell’Auditorium è stata gratuita.

Per maggiori informazioni e per la prenotazione dei posti rivolgersi a regione.piemontevalledaosta@simcarabinieri.cc o al numero 346.30.46.055.

Ricordiamo inoltre che l’evento verrà trasmesso in diretta facebook alla pagina www.facbook.com/simccpiemontevalledaosta