Vigliano, oltre 43mila euro di buoni spesa: dal Comune la solidarietà alimentare per 123 famiglie

A Vigliano Biellese la solidarietà è di casa. In questi giorni, l'amministrazione comunale sta concludendo, prima delle festività natalizie, la distribuzione dei buoni spesa destinati alle famiglie che hanno partecipato al bando aperto nelle scorse settimane. I beneficiari sono 123 nuclei familiari per un totale di oltre 43mila euro in buoni spesa, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità.

“I buoni spesa sono stati assegnati ai 123 nuclei che hanno soddisfatto i requisiti previsti dal bando, ovvero la residenza nel comune di Vigliano e un indicatore ISEE pari o inferiore a 15mila euro - spiega l’assessore alle Politiche Sociali Elena Ottino - L’importo complessivo dei buoni è stato differenziato in fasce ISEE, con l’obiettivo di offrire un sostegno più consistente a chi vive situazioni di maggiore difficoltà. Abbiamo previsto uno specifico aiuto per i nuclei in difficoltà, che non avevano potuto rientrare nei criteri previsti per le erogazioni della carta dedicata a te. Inoltre, abbiamo tenuto conto di fattori aggiuntivi di vulnerabilità, come la presenza di minori, persone con diversa abilità, e degli anziani soli con basso reddito. Con questa iniziativa vogliamo essere accanto alle famiglie che stanno attraversando un momento complesso. I buoni spesa permettono un sostegno immediato e concreto, garantendo a tutti l’accesso ai beni essenziali”.

Sulla stessa linea d'onda il sindaco Cristina Vazzoler: “In tempi di difficoltà economica, nessun cittadino deve sentirsi solo. L’amministrazione lavora per mettere a disposizione strumenti reali e utili, come i buoni spesa, che possono aiutare le famiglie a superare le difficoltà quotidiane. Le scelte operate dal Comune si inseriscono in una strategia più ampia di contrasto alla povertà, che mira a sostenere in modo concreto i nostri concittadini in situazioni di maggiore fragilità".