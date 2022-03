Biella Jazz Club, Michele Di Toro/Yuri Goloubev "Duonomics"

Un gradito ritorno a Palazzo Ferrero per questa sera, martedì 1 marzo in occasione della stagione "Cinquantacinque" del Biella Jazz Club, alle ore 21,30 un duo che non ha bisogno di presentazioni, Michele Di Toro al pianoforte e Yuri Goloubev al contrabbasso.

Due musicisti di grandissimo talento e apprezzati in tutto il mondo, presentano a Biella il loro ultimo lavoro discografico, "Duonomics" edito da Caligola Records. Un concerto caratterizzato dal grande virtuosismo dei due artisti e da una padronanza tecnica assoluta dovuta anche alla formazione classica di Di Toro e Goloubev, infatti entrambi si esibiscono spesso in repertori classici.