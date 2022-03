Plastic free a Cossato e Pavignano, tornano le giornate a favore dell'ambiente

Con l’arrivo del bel tempo ripartono le iniziative dell'associazione Plastic Free, da sempre impegnata in campagne di pulizia dell’ambiente e sensibilizzazione contro l’eccessivo utilizzo di plastica, con due appuntamenti per il weekend.

Il primo, in programma per sabato 5 marzo, interesserà l’area della discarica di Cossato, in particolare il bosco nelle vicinanze dove si trovano numerosi rifiuti abbandonati. Il ritrovo è fissato per le 14 presso la parrocchia di Gesù Nostra Speranza, in via don Eugenio Acquadro 1, e successivamente si procederà verso la zona di interesse. La partecipazione, aperta a tutti, necessita di essere preceduta dall’iscrizione all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5-mar-cossato/ ed è possibile contattare la referente Carolina Lanata per ulteriori informazioni al numero 353.4151608.

Il secondo appuntamento riguarderà invece la zona di Pavignano ed è in programma per domenica 6 marzo con ritrovo presso il cimitero del paese alle ore 10. Per iscriversi è necessario registrarsi all’indirizzo https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6-mar-biella/ con possibilità di contattare il referente Federico Gamba al numero 348.6579902 per ulteriori informazioni.