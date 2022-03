TeamVolley, i risultati di serie D e giovanili

Il Botalla TeamVolley non riesce a trovare un minimo di continuità nel campionato regionale di Serie D, dando sempre l'impressione di esprimersi a corrente alternata. Dopo la bella vittoria di una settimana fa, le biancoblù di coach Gianluca Cuda sono tornate dalla trasferta di Cigliano con la coda tra le gambe.

Un 3-0 pesante, che non lascia adito a fraintendimenti di sorta. Se da un lato infatti è vero che la sfida contro il sestetto vercellese si annunciava quasi proibitiva, dall'altro è altrettanto vero, però, che un po' di amaro in bocca resta comunque, sia per il terzo set perso a 23 che per quell'atteggiamento eccessivamente rinunciatario evidenziato più volte nel corso di questa stagione.

«Abbiamo mollato troppo presto, rinunciando a quella cattiveria agonistica che non dovrebbe mai venire meno fino all'ultimo pallone del match - considera coach Gianluca Cuda -. La pressione del risultato era tutta sulle spalle delle nostre avversarie, mentre noi avremmo potuto giocare tranquille, provando anche a rischiare qualcosina in più. Invece abbiamo commesso errori assolutamente elementari. Poi, in una partita del genere, sono i dettagli, e la poca precisione nostra, a fare la differenza: così abbiamo pagato dazio, perché loro sono una squadra che sbaglia veramente poco. Pazienza, non sono queste le gare in cui ci aspettiamo di fare risultato. Ora andiamo in casa della seconda in classifica, e anche lì sarà dura, ma proveremo comunque a giocarcela. Mi aspetto che in settimana le ragazze si allenino nel migliore di modi per ricominciare a fare punti, dobbiamo assolutamente muovere la nostra classifica per evitare la lotteria dei playout».

VOLLEY CIGLIANO - BOTALLA TEAMVOLLEY 3-0

Parziali: 25-17, 25-14, 25-23

TeamVolley: Lorenzon 4, Mondino 1, Allorto ne, Silvestrini 14, Vodopi 1, Pelliciari 4, Scoleri 1, Nanì 3, Vioglio ne, Biasin 4, Damo 2, Valli (L). Allenatore: Gianluca Cuda.



RISULTATI DELLE FORMAZIONI GIOVANILI

UNDER 18

ECCELLENZABONPRIX TEAMVOLLEY - IGOR VOLLEY NOVARA 1-3

Parziali: 12-25, 25-22, 15-25, 21-25

TeamVolley: Lorenzon 4, Levis 4, Di Stefano 1, Zatta 7, Biasin B. 8, Biasin C. 10, Tallia ne, Fiorotto, Pelliciari 7, Ippolito (L). Allenatore: Paolo Salussolia.

UNDER 16

BOTALLA TEAMVOLLEY - AD ALESSANDRIA VOLLEY 2-3

Parziali: 23-25, 25-23, 13-25, 25-13, 11-15

TeamVolley: Allorto 2, Tallia 1, Nanì 15, Vioglio 16, Scoleri 1, Damo 9, Di Stefano 8, Cena 1, Fiorotto (L). Allenatore: Gianluca Cuda.