Vento abbatte alberi a Magnano, interventi in serata dei Vigili del Fuoco

Le forti raffiche di vento delle scorse ore hanno creato qualche disagio nel comune di Magnano. Nella serata di ieri, 21 febbraio, diversi alberi si sono piegati alla sua intensità crollando sulla strada in alcuni punti del paese. Sul posto si sono portati di Vigili del Fuoco per la rimozione delle piante e la messa in sicurezza.