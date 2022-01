Ospedale, superate le 2100 vaccinazioni: il ringraziamento dell’ASL Biella

Un ottimo risultato è stato ottenuto nel Biellese sul fronte della campagna vaccinale. A segnalarlo, in queste ore, l’ASL Biella sui propri canali social con un post: “La Direzione Generale ringrazia per questo importantissimo traguardo tutto il personale sanitario, amministrativo e tecnico dell'ASL BI. Nella sola giornata di giovedì 13 gennaio 2022 sul territorio dell'ASL BI sono state effettuate 2144 vaccinazioni, raggiungendo e superando l'obiettivo regionale giornaliero prefissato per il contrasto alla pandemia che è di 1.900. Sappiamo quanto il personale in servizio stia offrendo disponibilità, tempo ed energie per supportare l'attività dell'azienda sanitaria ed in particolare quella vaccinale, che rappresenta il solo modo per permettere quanto prima la regolare ripresa delle prestazioni sanitarie ordinarie. Un grazie speciale, unitamente al personale dipendente, va ai medici volontari, convenzionati e internali, ai professionisti che operano nelle farmacie, nelle strutture sanitarie e comunali, a tutti i volontari e alle associazioni, senza i quali non sarebbe possibile sostenere una campagna vaccinale che dura da 13 mesi e con ritmi così sostenuti”.