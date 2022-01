Biella, a Gli Orsi la prima stazione di ricarica nei centri commerciali italiani

Sonae Sierra e Atlante, Global Business Line del Gruppo NHOA (NHOA:PA, già Engie EPS) dedicata all’infrastruttura di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, annunciano la firma del primo contratto per l’elettrificazione degli asset di Sonae Sierra in Italia. L’accordo tra Atlante e Sonae Sierra prevede la realizzazione di una prima stazione di ricarica rapida per veicoli elettrici presso il centro commerciale di Biella “Gli Orsi” aperta ai clienti ed al pubblico.

Allo stesso tempo proseguono le valutazioni di dettaglio per la realizzazione di una seconda stazione di ricarica presso il centro Le Terrazze di La Spezia. Le due iniziative si inseriscono nel percorso di sostenibilità intrapreso da Sonae Sierra negli scorsi anni, che ha già portato la Società a ridurre le proprie emissioni CO2 di più dell’80%.Atlante sta sviluppando la più ampia rete di ricarica rapida e ultra-rapida del Sud Europa, integrata al 100% con la rete elettrica, alimentata da energia da fonti rinnovabili e supportata da sistemi di accumulo. Per far ciò Atlante intende installare in Italia, Francia, Spagna e Portogallo 5.000 punti di ricarica rapida entro il 2025 e oltre 35.000 al 2030.

“La sostenibilità è sempre stata al centro delle strategie di business di Sonae Sierra, e sempre di più ci poniamo l’obiettivo di sviluppare progetti e soluzioni che generino valore condiviso per l'azienda, l'ambiente e la società, allargando l'orizzonte della nostra attenzione allo spazio urbano in senso ampio, e non specificamente solo al settore del retail real estate. E da tempo la nostra azienda è anche impegnata a sensibilizzare i propri dipendenti, così come i nostri stakeholder, sulla necessità di unire le forze per rispondere ai principali temi legati al cambiamento climatico. Per questi motivi, siamo entusiasti di questo progetto a Gli Orsi di Biella, un primo importante passo che potrà aiutare noi e i nostri partner a costruire un ambiente urbano ancora più sostenibile a livello ambientale, e attento alle esigenze delle comunità locali” afferma José Maria Robles, General Manager per il Property Management di Sonae Sierra in Italia, Romania e Grecia.

“Sono orgoglioso che Sonae Sierra abbia scelto Atlante per proseguire nel proprio percorso di elettrificazione a sostegno della mobilità elettrica. Di particolare rilevanza per Atlante è la forte presenza di Sonae Sierra in tre dei nostri paesi target – Italia, Spagna e Portogallo - ed ancor più il progetto di sostenibilità che ha intrapreso con grande serietà. Con le stazioni di ricarica rapida a zero-emissioni di Atlante vogliamo contribuire a questo progetto e sono convinto che sia solo il primo importante passo di un percorso condiviso” ha commentato Stefano Terranova, CEO di Atlante.