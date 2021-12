Elezioni Provinciali, è sfida Delmastro-Ramella Pralungo

Sabato 18 dicembre, dalle 8 alle 20, i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia di Biella saranno chiamati ad eleggere i nuovi presidente e consiglio provinciale.

Gli elettori saranno suddivisi in due seggi. In quello di Biella, istituito presso la sala del consiglio provinciale (con ingresso in Piazza Unità d’Italia) voteranno i rappresentanti dei comuni di Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Brusnengo, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Lessona, Magnano, Massazza, Masserano, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quaregna Cerreto, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villa del Bosco, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia.

In quello di Valdilana, presso l’Unione Montana del Biellese Orientale in via Mazzini 3, gli elettori di Ailoche, Bioglio, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Portula, Pray, Sostegno, Strona, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio.

A contendersi la carica di presidente il sindaco di Rosazza, Francesca Delmastro Delle Vedove per il centrodestra, ed il primo cittadino di Occhieppo Superiore, nonché attuale vice presidente dell’ente, Emanuele Ramella Pralungo che rappresenta il centrosinistra.

Saranno invece tre le liste in corsa per il consiglio provinciale. Ad appoggiare Delmastro i candidati di centrodestra Edoardo Maiolatesi, Gigliola Topazzo, Alessandro Vignola, Felice Bocchio Chiavetto, Marianno Zinno, Fulvio Chilò, Elisa Pollero, Gabriella Di Lanzo, Barbara Cozzi e Giulio Gazzola.

I candidati consiglieri del centrosinistra sono lo stesso Ramella Pralungo, Paolo Rizzo, Roberto Locca, Stefano Ceffa, Simone Cambié, Stefania Maffei, Carlo Grosso, Marcella Fina, Federica Barbieri, e Luisa Nasso.

La terza lista è quella di Dino Gentile con candidati Sara Gentile, Federico Maio, Luca Forgnone, Roberto Galtarossa, Sara Stoppa, Elettra Veronese e Paola Greggio.