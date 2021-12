Gaglianico: mercatini, esercitazioni delle forze dell'ordine, giochi, musica, cultura e sport per Telethon

Gaglianico: mercatini, esercitazioni delle forze dell'ordine, giochi per bambini, musica, cultura e sport per aiutare Telethon, foto Studio Fighera

Il primo punto nel programma è l'inaugurazione dell'area fitness inclusiva del parco Primo Corbelletti, ma il programma per la maratona di Telethon 2021 è ricchissimo. Prevede momenti di musica come il tradizionale concerto in chiesa della banda Puccini, la consegna delle borse di studio agli studenti più meritevoli, mercatini, il torneo di calcio a Baraonda per i bambini dai 7 al 12 anni, il "Kilometro per Telethon", il Villaggio di Babbo Natale dell'associazione Geo, il Party Sport, Mostre e l'esercitazione di Soccorso da parte dei Vigili del Fuoco, Cri e Polizia Locale di Gaglianico che simuleranno un incidente stradale con l'estrazione del conducente dall'abitacolo. E tanto altro. Obiettivo: superare i 50 mila euro di raccolta per la ricerca biomedica verso la cura delle malattie genetiche rare.

La presentazione dell'evento che si volgerà domenica 12 dicembre, venerdì 17 e sabato 18 e si chiuderà domenica 19, è avvenuta ieri sera nell'auditorium di Gaglianico. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Paolo Maggia, che ha esordito ricordando la persona che ha portato Telethon in provincia, Roberto Bologna, che nel 2001 ha organizzato l'evento assieme all'amico Alberto Cappio nella sede centrale della Bnl a Biella, e negli anni a seguire ha coinvolto anche Gaglianico. Maggia ha poi continuato ringraziando tutte le realtà e le associazioni di Gaglianico che tutti gli anni si adoperano per la riuscita dell'evento.

Anche Cappio ha ricordato l'amico Roberto non senza commozione.

Ha poi preso la parola l'assessore Mario Denile, coorganizzatore della maratona che è entrato nel merito del programma. "E' un progetto ampio che coinvolge tante persone che già hanno partecipato nelle passate edizioni ma anche tante nuove. Quest'anno questo evento ha anche un significato in più perché possiamo ricominciare a far sì che la gente torni a vivere un po' di normalità".