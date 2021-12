Tiro con l’arco, argento per Sara Pivaro

Anche questa settimana Sara Pivaro degli Arcieri Biella sale sul podio. Per un soffio manca la vittoria: forse un po’ di emozione l’ha tradita nel momento migliore del match. Melissa Lanza, Eva Revera e Stafano Lega non hanno trovato la routine giusta e sono scivolati più indietro in classifica.