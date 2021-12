Intervento dei Vigili del Fuoco nella prima mattinata di oggi, 2 dicembre, a Viverone. Dalle prime informazioni raccolte, un'auto avrebbe urtato una tubatura del gas mentre stava eseguendo una manovra, danneggiandola sensibilmente.

L'impatto ha provocato una fuoriuscita di gas e ha allarmato passanti e residenti della via San Defendente. Sul posto, oltre ai Carabinieri di Salussola, le squadre di Biella per la messa in sicurezza dell'area interessata e dell'impianto.