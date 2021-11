Biella, tempio crematorio: 4 le offerte presentate al bando europeo per la sua gestione

Tempio crematorio di Biella: la scadenza per la presentazione dell'interesse da parte delle aziende interessate era inizialmente fissata l'8 novembre. Su richiesta della Federazione degli operatori funebri il Comune di Biella ha però deciso di prorogare la chiusura del bando al 23 novembre. In tutto 4 le ditte che hanno mostrato interesse alla gestione.

A giorni sarà convocata la prima seduta per valutare le domande, e il condizionale è d'obbligo, ma se non ci saranno più intoppi, Biella entro l'estate avrà di nuovo il Tempio Crematorio in funzione.

Giusto in questi giorni, il Tar ha bocciato la richiesta avanzata da Socrebi di sospendere il bando di gara per la riaggiudicazione, la cui scadenza ha anche ottenuto una proroga. "E' una gara europea quindi ci vorrà tempo per chiudere l'aggiudicazione - dichiara il sindaco Claudio Corradino - ma se non ci saranno intoppi entro 6 o 7 mesi l'iter si sarà concluso".

La durata dell’affidamento è di 20 anni a decorrere dalla data di messa in esercizio dell’impianto e il valore massimo del servizio, comprensivo dell’opzione per la realizzazione della seconda linea, supera i 30 milioni di euro. L’impianto crematorio risulta attualmente nelle disponibilità del Comune di Biella, dopo la risoluzione del contratto di concessione al precedente gestore, e intende riattivare la struttura a beneficio della collettività locale.