Candelo, ancora un successo al Borgo di Babbo Natale FOTO

Non si ferma il successo dell’edizione 2021 del Borgo di Babbo Natale, ospitato al Ricetto di Candelo dalle 10 alle 18 e in svolgimento fino al 12 dicembre. Nel weekend appena trascorso, grazie anche alla complicità del tempo, i biglietti sono andati sold-out verso le 14:30 del pomeriggio e ambedue le fasce orarie previste per gli ingressi hanno registrato la massima capienza, precisamente 3000 visitatori in totale.

Dal punto di vista organizzativo i controlli sono stati efficaci ed il responso è stato ottimale da parte di tutti i partecipanti, soprattutto i più piccoli. Oltre all’esaurimento dei biglietti disponibili, i gadget donati in omaggio ai bambini sono stati circa 1500 mentre si è registrata la presenza di circa 70 espositori.