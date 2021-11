E' stata la giovane promessa biellese del pattinaggio artistico Isabel Falcetto a inaugurare la pista da ghiaccio a fianco a Battistero nel cuore di Biella alla presenza del sindaco Claudio Corradino.

Fu la stessa Isabel nel 2016 a intervistare in occasione dello Spettacolo sul ghiaccio a Bielmonte, e da lì in poi non ha mai smesso di coltivare la sua passione con sacrifici e lavoro. Non è escluso un nuovo spettacolo da parte della giovane promessa in occasione del Natale.