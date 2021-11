Sconfitta in trasferta per la Scuola Pallavolo Biellese

La Scuola Pallavolo Biellese esce sconfitta dopo una lunga gara a Vercelli. I ragazzi sono partiti male nelle prime due frazioni, perdendo i due set iniziali con parziali pesanti. Poi c’è stata una reazione forte, che li ha portati a recuperare la partita e portare i vercellesi al tie break. Purtroppo non sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria, ma hanno sicuramente dimostrato di essere una squadra forte.

“Resta il rammarico per i primi due set - dice il libero Stefano Vicario -. Se avessimo iniziato meglio non sarebbe stata una partita in salita, ma ormai è andata e dobbiamo solo pensare ad analizzare i nostri errori e cercare di non ripeterci. Sappiamo che il nostro livello di gioco è quello del terzo e quarto set, in cui abbiamo messo in difficoltà i nostri avversari, con grinta e aggressività. La parola chiave è lavorare, e come ogni settimana ci impegneremo per trovare il ritmo e la costanza che ci mancano”.

Volley Vercelli - Ilario Ormezzano Sai SPB 3-2

Parziali: 25-17; 25-13; 20-25; 17-25; 15-7

SPB: Bagnasco 0, Bertoni 1, Brusasca 1, Gallo 2, Guala 13, Marchiodi 7, Rastello 1, Ricino 6, Scardellato 17, Silvestrini 6. Libero Vicario.