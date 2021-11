Festa di Santa Cecilia a Viverone, nominati i nuovi priori

Sabato 30 ottobre nel Salone Polivalente di Viverone si è svolta, nel rispetto delle normative anti-Covid, la festa di Santa Cecilia, protettrice dei musici. Dopo il fermo dello scorso anno, dovuto alla pandemia, la serata ha raccolto circa 80 persone tra il pubblico che hanno seguito le performance della Filarmonica Viveronese con brani che hanno richiamato temi dall’Aida, dal Can Can, dalla lettera a Pinoccchio e tanti altri.

Il sindaco Renzo Carisio, durante il saluto ai presenti, ha richiamato l’importanza della Banda per i piccoli paesi come centro di aggregazione sociale e mantenimento delle tradizioni. Domenica 31 ottobre ha avuto luogo il pranzo sociale presso un noto ristorante di Viverone allietato da brani suonati dalla Banda Musicale. I priori per il prossimo anno saranno Aldo Fasano, Marco Landorno e Gabriele Massa tra i simpatizzanti Mariella Tarello.