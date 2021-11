A Crevacuore si ricordano stamattina i caduti delle guerre

A Crevacuore la cerimonia dedicata al "Ricordo dei Caduti in guerra" e alla "Festa delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia" del 4 Novembre è posticipata a questa mattina, domenica 7 novembre, con questo programma: alle 11 Santa Messa commemorativa dei Caduti in Guerra presso la Chiesa Parrocchiale, poi corteo delle Autorità Civili, Militari, Associazioni Combattentistiche al Monumento ai Caduti in via Garibaldi e deposizione della corona in memoria dei concittadini caduti in guerra. La cerimonia si svolgerà anche in caso di pioggia e nel rispetto delle misure vigenti anti Covid19.