4 novembre a Graglia, scoperta la targa dedicata al Milite Ignoto: presenti anche i decani degli Alpini

La comunità di Graglia ha preso parte alla solenne commemorazione dei caduti di tutte le guerre. La manifestazione, realizzata dal Comune in collaborazione con gli Alpini e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, si è tenuta il 4 novembre e ha visto la deposizione della corona d'alloro al monumento ai Caduti in piazza Astrua, con la benedizione, il ricordo dei cittadini di Graglia morti per la patria e la commemorazione da parte degli allievi. Presenti anche i decani degli Alpini Michele Musso (91 anni) e Livio Acquadro (90 anni). Infine, è stata scoperta la targa dedicata al Milite Ignoto.