4 novembre a Candelo, inaugurato il cippo dedicato al Milite Ignoto

Oggi celebrazioni del 4 novembre a Candelo, con l'inaugurazione del nuovo cippo dedicato al Milite Ignoto, in occasione del centenario nazionale.

“Un omaggio che l'amministrazione di Candelo ha realizzato e posto sul nuovo accesso cimiteriale, accogliendo e condividendo le richieste dell'Associazione Nazionale Alpini, del sempre attivo Gruppo Alpini Candelo e di ANCI – spiega il sindaco Paolo Gelone - Siamo onorati di poter offrire alla cittadinanza un monumento simbolico ma molto sentito, dei valori e dei principi di unità nazionale, di cui oggi sentiamo un grande bisogno. Ringrazio ANA per il tricolore, Roberta Monica e Davide Callegher per la stele, Roberta Viana per l'opera, l'Arma dei Carabinieri per la presenza e collaborazione”.