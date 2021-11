Dragon's Karate ritorna alle finali nazionali con Christian Bocca

Torino, palazzetto le cupole: Dragon's Karate di Vigliano Biellese torna sui tappeti di gara per la qualificazione delle categorie cadetti ed esordienti specialità kumite. Molti alle primissime esperienze, tanta emozione qualche risultato. Una la qualificazione ottenuta quella del cadetto Christian Bocca che ha il lasciapassare per la finale di lido di Ostia che si disputerà questo fine settimana.

Il Maestro Palma Arpone, con l'aspirante allenatore Simone Pleitavino, che ha seguito gli atleti sul tappeto ottengono 3 medaglie di bronzo, Simone Gremmo, Stefano Gremmo e Giovanni Lovison, tutti ad un soffio dalla finale! Buona la gara di Francesco Perino e Gloria Piglia che mostrano buone qualità per avere successo in questa disciplina! La medaglia d'oro di B Christian occa porterà i colori della palestra Dragon's Karate nuovamente in finale!